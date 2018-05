Governo M5S-Lega, Salvini: «l’Europa non ha nulla da temere»

Condividi

Il leader della Lega Matteo Salvini ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Siamo pronti – ha detto. – Aspettiamo per correttezza le ulteriori indicazioni del Colle. Noi abbiamo il nome e abbiamo il programma. Al centro ci deve essere il lavoro, la crescita economica e gli interessi dell’Italia e degli italiani. Il 20% degli italiani fa uso di psicofarmaci a causa della precarietà – ha aggiunto Salvini -. I vari commissari non hanno nulla da temere: l’Italia rispetterà i trattati».

«Al centro però – conclude Salvini – ci saranno gli interessi degli italiani. Negli ultimi 5 anni il debito è salito a 300 miliardi. Noi vogliamo far diminuire il debito e far crescere l’economia. Il nostro programma è solido – ha proseguito Salvini – realistico, non c’è nulla di campato in aria. Non vediamo l’ora di partire». Nemmeno Salvini però ha voluto svelare il nome che è stato fatto a Mattarella, nonostante le domande incalzanti dei giornalisti che volevano sapere se è tecnico o politico.