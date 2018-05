Incidenti in A4, un morto: autostrada chiusa

Condividi

Mattinata di incidenti in A4. Stamattina alle 7:30 un autocarro ha sbattuto contro il guardrail e poi contro un pilone al casello in zona Portogruaro (Venezia). Dopo due ore i soccorritori sono riusciti a liberare la strada e proprio in quel momento avveniva un altro incidente, questa volta senza ripercussioni.

Alle 10:15 però un furgone ha tamponato un camion in direzione Venezia davanti al centro commerciale Tiare. Il conducente del furgone deceduto. L’autostrada è stata chiusa tra Villesse e Palmanova. Lo comunica Autovie Venete sul sito.

AGGIORNAMENTO

Riaperto il tratto di autostrada chiuso questa mattina per il tamponamento.