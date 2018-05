La terra trema ancora in Centro Italia, scossa di 3.8

Condividi

Una nuova scossa di magnitudo 3.8 e profondità di otto chilometri fa tornare la paura negli abitanti del Centro Italia. Il sisma è stato registrato alle 10:49 a Muccia, nel Maceratese, con epicentro 2 km ad ovest. Il terremoto è stato distintamente avvertito a Perugia, Macerata, Teramo, Terni e persino ad Ancona e sulla costa Adriatica.

Alcune scuole della zona sono state evacuate in via precauzionale ma, nonostante le chiamate ai vigili del fuoco siano state molte, sembra non ci siano particolari danni a persone e cose. Come ha sottolineato il sindaco di Muccia, ogni scossa, anche la più lieve per loro è pesantissima dal punto di vista psicologico