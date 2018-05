Lancia figlia da cavalcavia e si suicida, polemiche sui soccorsi

Condividi

Sono ancora molti gli interrogativi che ruotano attorno alla tragedia di Chieti dove Fausto Filippone ha lasciato la Ludovica, figlia di 10 anni della compagna Marina Angrilli, da un viadotto e poi si è suicidato nella medesima maniera. Come ricostruisce Repubblica, in mattinata la compagna era morta in ospedale a seguito delle ferite riportate dopo essere caduta dal balcone di casa. Cos’è successo a Marina? La sua caduta è stata un incidente oppure è stata vittima di un folle piano di Filippone? Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi: «non ci sono testimoni della caduta dall’appartamento di Chieti. Non si sa se in quel momento Filippone fosse insieme alla moglie». L’unica cosa certa è che non ha chiamato lui il 118, ma vicini e non risulta nemmeno che sia andato in ospedale «anche se sapeva che era caduta».

Inoltre, poco prima di lasciarsi cadere dal viadotto, Filippone ha perso un foglio pieno di nomi e cognomi scritti a mano in penna blu. «È un foglietto confuso. La squadra mobile sta cercando di dare un senso e un’identità agli appunti segnati sopra». Al contrario delle notizie trapelate inizialmente, la polizia esclude che Filippone soffrisse di qualche malattia psichica: «non risultava esser affetto da patologie in genere ed, in particolare, da problemi psichici. Gli accertamenti svolti sinora hanno evidenziato che non esistevano problematiche di rilievo, o che possano giustificare i gesti compiuti, all’interno del nucleo famigliare». Per ora, l’unico elemento in mano agli inquirenti è la morte della madre, lo scorso agosto, malata di Alzheimer. Una perdita che Filipponi «aveva patito molto».

Fatto sta che Filipponi alle 12:30 ha salutato i parenti ed è partito in macchina assieme a Ludovica alla volta di quel maledetto viadotto. Ha fermato l’auto e, mano nella mano con lei, ha iniziato a camminare. In tanti l’hanno notato, al punto che più di qualcuno ha avvertito la polizia, che è uscita con una volante per controllare. Alla vista della pattuglia, Fausto ha preso la bimba per i fianchi, l’ha alzata e lanciata di sotto. Poi ha scavalcato lui stesso ed è partita un’estenuante trattativa durata 7 ore conclusasi con il suo suicidio.

Ore di stallo in cui Filipponi non permetteva agli agenti di avvicinarsi nè a lui nè alla piccola Ludovica per soccorrerla. E mentre gli inquirenti cercano di dare delle risposte alle decine di incognite, sui social monta la protesta. Sono molti gli utenti indignati dal fatto che i soccorritori abbiamo ceduto al “ricatto” dell’uomo, non soccorrendo Ludovica. «Sembrerebbe (ed utilizzo volutamente il condizionale sperando di essere smentito) che la vita di una bambina di 10 anni valga meno di quella di un folle», è uno dei tanti commenti, forse il più pacato, che sono apparsi sui social network nelle ore concitate di trattative. I soccorritori hanno comunque sottolineato che fin da subito sulle condizioni della piccola non c’erano molte speranze e i medici hanno confermato che è morta sul colpo e quindi non avrebbero potuto fare nulla per lei.