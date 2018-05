M5S Vicenza contro Rucco: «non votare i fascisti»

Condividi

L’ex candidato sindaco M5S a Vicenza Francesco Di Bartolo e il consigliere comunale «autosospeso» Daniele Ferrarin (in foto) intervengono sul caso dei post “fascisti” di alcuni candidati della lista di Francesco Rucco, sostenuto dal centrodestra. «Il Movimento Cinque Stelle di Vicenza riafferma viva preoccupazione per certe candidature che sostengono il candidato Rucco – dichiarano Di Bartolo e Ferrarin in un comunicato -: candidati la cui cultura politica affonda le sue radici nelle dittature nazi-fasciste che hanno segnato la vita di milioni di persone».

«Il candidato Sindaco Rucco – proseguono -, che si è autoproclamato “civico“, proviene, come è noto, dalle file nostalgiche del “ventennio”, e non appare convincente il suo richiamo ai valori fondanti della Costituzione. Il penoso richiamo ai suoi candidati non ha nessun valore – sostengono Di Bartolo e Ferrarin – perché se eletti nessuno potrà imporre eventuali dimissioni. Oggi più che mai è necessario essere antifascisti. Essere antifascisti non è solo condannare un periodo storico, ma difendere i valori di democrazia, libertà e uguglianza consacrati nella Costituzione. Rivolgiamo un appello agli elettori di Vicenza – conclude il comunicato – affinché ponderino e valutino con la massima attenzione la scelta dei candidati in Consiglio Comunale».