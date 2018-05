Ma quali Fedez e Chiara, tutti vogliamo essere Harry e Meghan

Condividi

Adesso che il “royal wedding” ha avuto luogo, e che i sontuosi festeggiamenti si sono conclusi e la macchina del gossip planetario è rientrata fumante ai box, un interrogativo rimane sul tappeto, quasi ignorato eppure, credo, assai rilevante: perché tutto questo? No, non mi riferisco ai certamente splendidi sentimenti tra il Principe Harry e Meghan Markle – «tra moglie e marito non mettere il dito», avverte la saggezza popolare, che non oso contraddire -, bensì al nostro interesse per queste nozze reali, distanti anni luce dalla vita di tutti noi. Ebbene, come si spiega? Per quale ragione tanta curiosità per l’evento di casa Windsor? Siamo tutti paparazzi a nostra a insaputa, è la forza del pettegolezzo globale o c’è dell’altro?

Certamente un ruolo lo gioca il fascino del matrimonio principesco, che puntualmente si ripropone: fu così per Ranieri di Monaco e Grace Kelly, è stato così per Carlo e Diana, per William e Kate, ed oggi lo è pure per Harry e Meghan. Ma forse il modo appassionato con cui tutti, chi più chi meno, abbiamo seguito ciò che è avvenuto sabato nella cappella di St. George, è dovuto anche ad altro. E precisamente all’inconfessata – e forse inconfessabile – nostalgia che sperimentiamo, noi cittadini parte di un Occidente forse evoluto ma senz’altro annoiato, per un complesso di valori e ideali che ancora hanno nella vertiginosa promessa matrimoniale, nonostante tutto, un’icona, una rappresentazione plastica, un’incarnazione.

Abbiamo cioè guardato Harry e Meghan anche per saziare un bisogno profondo, per ritrovare – sia pure solo nell’arco di un giorno – un patrimonio dimenticato e spesso volutamente abbandonato, ma cui in fondo non sappiamo rinunciare. Un patrimonio di princìpi prima che di prìncipi di cui la stessa famiglia Windsor, tra scandali e tradimenti, è stata pessima interprete, e che però, come d’incanto, grazie a nozze fiabesche è rivissuto, tornando sulla scena. A conferma del fatto che, per quanto la libertà e l’autodeterminazione, l’assenza di limiti e l’allergia alle convenzioni ci abbiano contaminati, e che per quanto l’americanizzazione del costume e del pensiero ci abbia travolti, nel cuore siamo rimasti quelli di un tempo: romantici, europei, forse persino medievali.

Credo quindi si possa considerare l’interesse per il matrimonio di sabato – un po’ rievocazione nostalgica e un po’ cartolina vintage, com’è estato – la prova provata della paradossale attualità del matrimonio; di quello scambiarsi promesse stupende ma enormi, necessarie ma umanamente tutt’altro che semplici da mantenere. Della serie: sperimentiamo il precariato affettivo, crediamo che l’amore sia «eterno finché dura», e ci dichiariamo convintamente favorevoli al divorzio express, però in fondo sperimentiamo l’attaccamento ad un mondo antico, alla cui minima rievocazione ci sciogliamo. Però è un attaccamento sotterraneo, inconsapevole. Se ce lo chiedono, infatti, vogliamo essere Fedez e Chiara. Ma in fondo, sotto sotto, sogniamo Harry e Meghan. O William e Kate, se proprio.

Ph: Twitter @RoyalFamily