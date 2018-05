Pasta Zara, vicepresidente: «non entrerò più nei locali produttivi»

Condividi

17:13 – La crisi di Pasta Zara continua e oggi si è svolta un’assemblea tra organizzazioni sindacali e dipendenti del sito trevigiano in cui si è parlato dei contenuti dell’incontro avvenuto lo scorso venerdì tra gli stessi sindacati e il presidente e amministratore delegato, Furio Bragagnolo. Intanto si attende che il tribunale fallimentare conceda il concordato preventivo “in bianco” chiesto alcune settimane fa e nomini un commissario incaricato di avviare un nuovo piano industriale.

Oggi, però, il vicepresidente di Pasta Zara, Umberto Bragagnolo, ha informato i lavoratori con un annuncio affisso in azienda che non frequenterà più, come da sua costante abitudine, i locali produttivi del quartier generale di Riese Pio X. (Fonte: Ansa – 16:13)