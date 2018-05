«Post “fascisti” di candidati a Vicenza, il caso è chiuso»

Condividi

Alcuni candidati della lista “Rucco Sindaco” a Vicenza intervengono sul caso dei “post fascisti” pubblicati da alcuni colleghi candidati. «Se gli argomenti per vincere le elezioni del centrosinistra sono caratterizzare la campagna elettorale con la polemica sui post fascisti siamo alla frutta – dichiara in una nota la candidata consigliera della lista Rucco Sindaco, Simona Siotto. – L’atto di condanna è già arrivato forte e chiaro, non ci sono dubbi: se non si vuole prendere atto che la vicenda è risolta con la posizione netta sia di Francesco Rucco che delle nostre liste, significa che si è in malafede, quindi non può esserci confronto. Inutile nascondere l’imbarazzo per quello che si legge nei giornali – aggiunge Alessandro Lavarra (in foto) della lista Rucco Sindaco – lascio però la questione a Francesco Rucco, di cui ho stima e fiducia e di cui conosco la correttezza. Da candidato però, chiedo nel contempo visibilità per i nostri contenuti che con impegno abbiamo costruito e messo a disposizione della città».

«Solo giovedì sera – aggiunge Lavarra – incassavamo i complimenti, della vice presidente della Commissione parlamentare per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, nostra ospite ad un evento, per la concretezza e la qualità della nostra visione sui temi dell’innovazione e semplificazione. Tutti i giorni siamo sul territorio nel confronto minuzioso sugli aspetti della vita vicentina, dalle buche sulla strada ai temi economico sociali. Da adesso ci farebbe piacere essere ascoltati. Noi non siamo davanti al computer a cercare post imbarazzanti di otto anni fa o a sentire che canzone ascoltano i nostri colleghi duranti gli applausi ai loro eventi, noi siamo a svolgere quei lavori su cui abbiamo costruito le competenze e le professionalità che oggi portiamo nei programmi della lista “Rucco Sindaco”, siamo a praticare quegli sport di cui vogliamo divulgare i valori e a sostenerne la partecipazione, siamo al lavoro per aggregare tecnici ed esperti di ogni colore uniti dallo scopo di contribuire al miglioramento della città in tutti i suoi risvolti: dalla viabilità alla cultura, siamo a vivere la città, a interrogarci assieme ai nostri vicini o ai negozianti sotto casa su come garantire il decoro e il lavoro che abbiamo perso. Noi non siamo “dalla vostra parte” – conclude il comunicato – noi siamo voi. Venite a conoscerci».