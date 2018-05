Rucco per famiglia naturale, Stella: «caccia alle streghe?»

Condividi

Pubblichiamo un intervento pubblicato sul profilo Facebook di Mattia Stella, ex presidente Arcigay Vicenza e candidato consigliere comunale della lista civica Vinova, sulla posizione del centrodestra cittadino in merito alle discriminazioni sessuali.

Sabato 19 maggio si è tenuta la quinta edizione dell’Abbraccio alla Basilica, una grande catena composta da centinaia di persone che unite dicono NO alle discriminazioni legate all’orientamento sessuale, al colore della pelle e al genere. Presenti i candidati sindaco Otello Dalla Rosa e Filippo Albertin, mentre Francesco Rucco non ha partecipato nonostante pareva avesse accolto l’invito da parte degli organizzatori.

Trovo che la sua assenza sia preoccupante, visto che lo stesso giorno su alcuni quotidiani erano apparsi i post omofobi e antisemiti di alcuni candidati consiglieri della sua coalizione. E, devo dire, nonostante Rucco abbia in parte condannato l’accaduto, nessuna scusa o presa di posizione sono giunte dai diretti interessati. In secondo luogo nella coalizione rucchiana sono candidati i rappresentanti del Popolo della Famiglia, da sempre oppositori al riconoscimento dei diritti civili per le persone omosessuali e famosi a livello nazionale anche per le loro sparate su donne, migranti,…

Rucco è stato inoltre promotore della cosiddetta “mozione antigender” in consiglio comunale durante il recente mandato, tanto voluta dai suoi amici del PDF. Quando poi nel 2012 il Sindaco Variati firmò l’ordinanza per il riconoscimento delle coppie di fatto, ricordo che Francesco Rucco tuonò che l’unica famiglia è quella naturale, intesa come uomo e donna regolarmente sposati. Difficile inoltre dimenticare la sua amicizia con Elena Donazzan, l’Assessore regionale che ha fortemente voluto che tutte le scuole della regione a dicembre celebrino la Famiglia tradizionale: una pagliacciata che quasi tutti gli istituti ignorano ogni anno.

Preso atto di tutto ciò è impossibile non porsi alcune domande. L’eventuale vittoria della destra alle prossime comunali di Vicenza segnerà l’inizio di un clima da caccia alle streghe? Siamo certi che Rucco e i suoi sapranno rappresentare tutti i Vicentini? Oltre alle promesse su marciapiedi e rotatorie, possiamo attenderci qualcosa di più da un candidato Sindaco?

Mattia Stella

candidato consigliere Vinova

(ph: Facebook – Vinova)