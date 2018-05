Segafredo vs Red Bull, nuovo energy drink made in Treviso

Condividi

Segafredo si lancia nel mercato degli energy drink sfidando i noti marchi Red Bull e Monster. Come scrive Andrea De Polo su La Tribuna a pagina 11, lo storico marchio del caffè guidato da Matteo Zanetti (in foto) ha annunciato che inizierà a produrre una propria bevanda sul modello delle concorrenti. «Loro hanno bevande a base di caffeina, taurina (in quantità maggiore) e diverse sostanze chimiche al loro interno – spiega Zanetti -. Noi invece proponiamo una bevanda molto più naturale, fatta al 90 per cento di caffeina e al 20 per cento circa di guaranà, una sostanza nativa della foresta amazzonica con proprietà eccitanti. La sua componente energetica, tuttavia, è del tutto naturale». Il prodotto è ancora in fase di studio ma sul nome si punta su un semplice “Energy Coffee Drink”.

(ph: marketinsight.it)