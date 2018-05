Tangenti, 21 arresti: sequestrato hotel delle “mani” di Quinn

Condividi

(12:54) 21 persone, tra cui l’ex magistrato Gerardo Perrillo e due avvocati, sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Monza per associazione a delinquere finalizzata a reati tributari e fallimentari, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio e corruzione. Tutto è partito da un esposto su presunte irregolarità nell’esecuzione di alcuni lavori pubblici, portati a termine in modo non conforme al capitolato. In cambio pubblici ufficiali avrebbero preso tangenti. nell’ambito dell’inchiesta nominata “Domus Aurea”, è stato smantellato un gruppo di società riconducibili a un imprenditore edile calabrese, Giuseppe Malaspina, residente in Brianza, accusato, tra le altre cose, di aver emesso fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di circa 95 milioni di euro, con distrazioni patrimoniali per un valore di 234 milioni di euro.

Tra i beni sequestrati c’è anche l’hotel Ca’ Sagredo di Venezia che, fino a poche settimane fa, ospitava “Support”, opera costituita da due grandi mani dell’artista Lorenzo Quinn. Sequestrati anche lo stabile che ospitava l’hotel Gritti di Milano, a pochi metri dalla Scala, e un maneggio a Oggiono (Lecco). Lorenza Lain, direttore dell’albergo veneziano, prende le distanze dall’inchiesta assicurando che «l’hotel Ca’ Sagredo ha una gestione indipendente e disgiunta da quella legata ai beni del geometra Giuseppe Malaspina. L’attuale gestione – sottolinea – fa capo a me e l’hotel è pienamente operativo con un bilancio in attivo. I rapporti con i curatori fallimentari sono ottimi e vi è una buona collaborazione al fine di mantenere la piena operatività e l’autonomia dell’hotel». (Ansa 11:01)