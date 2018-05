Tassa di soggiorno, Federalberghi: «pistola in mano a sindaci»

Condividi

(11:30) «Siamo assolutamente d’accordo sull’eliminare la tassa di soggiorno, che cosi come è impostata è una pistola messa in mano ai sindaci. Grava solo su coloro che soggiornano negli alberghi e non sui turisti “pendolari” che sono il vero problema delle città d’arte prese d’assalto». Così il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca (in foto). «Nella maggior parte dei casi il gettito viene utilizzato per finanziare attività che nulla hanno a che fare con il turismo e molte volte serve a coprire i buchi di bilancio del Comune», dice Bocca.

Il presidente di Federalberghi guarda invece con favore all’idea di una “tassa di sbarco” già applicata a Capri ed in grado di colpire tutti i tipi di visitatori e non solo quelli ufficiali registrati negli alberghi il cui numero spesso non rispecchia il dato reale per via del problema dell‘abusivismo. Sul tema interviene anche Claudio Albonetti presidente di Assohotel Confesercenti: «Eliminare questa gabella medievale – ai tempi nostri ribattezzata tassa di soggiorno – è la cosa più sensata che un governo dell’area Schengen in regime di libero mercato possa fare». Infine Marco Michielli (Fedaralberghi Veneto) invita i sindaci dei Comuni lagunari del Veneto a «rileggere bene la proposta» del governo, suggerendo come la tassa di soggiorno crei in realtà Comuni privilegiati di serie A (quelli con l’imposta) e Comuni di serie B (senza tassa). (Ansa 19 maggio – 19:20)

(ph: federalberghi.it)