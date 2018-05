Vicenza, Aim smentisce Equizi: «nessun allacciamento a nomadi»

Condividi

Pubblichiamo una nota di Aim Vicenza.

In riferimento a recenti dichiarazioni apparse su alcuni organi di comunicazione, rilasciate dalla signora Franca Equizi, candidata sindaco al comune di Vicenza, relativamente ad un insediamento in Stradone Nicolosi, nelle quali sostiene che «una famiglia nomade… ottenne incomprensibilmente anche gli allacciamenti da AIM», l’Azienda comunica che nell’area indicata non è mai stato realizzato alcun collegamento, né provvisorio né stabile, per l’erogazione di gas o di energia elettrica. Invitiamo la candidata sindaco ad assumere le necessarie informazioni prima di impegnarsi in affermazioni che non hanno riscontro reale.