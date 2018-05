Vicenza, Borgo Berga: vivere in aperta città

Condividi

Borgo Berga è un’opera di riqualificazione di un’ex area industriale di Vicenza, l’opificio Cotorossi, situata a sud, alle porte del centro storico ma con lo sguardo rivolto ai colli e alla campagna. Progettata dalle archistar portoghesi Gonçalo Byrne e João Nunes, Borgo Berga incarna un’esperienza di vita in aperta città: i raffinati appartamenti che la contraddistinguono, distano 7 minuti a piedi dalla stazione di Vicenza, 9 minuti da Piazza dei Signori e sono connesse armonicamente alle principali arterie viabilistiche del territorio circostante.

Borgo Berga è una piazza aperta alle migliori energie, al design raffinato e al Made in Italy. Non distante dalle eccellenze artistiche e museali del centro storico di Vicenza, dai luoghi della mondanità, dai locali e dai migliori ristoranti della tradizione, rappresenta un crocevia di passioni in cui fare esperienze nuove, dove concepire uno stile di vita distintivo. Borgo Berga, con i suoi splendidi appartamenti, è il luogo che facilita comportamenti e relazioni tra persone che condividono lo stesso approccio alla vita, caratterizzato da buon gusto, rispetto per l’ambiente e cultura, con ottimi standard di sicurezza. Prerogative essenziali per chi intende vivere in aperta città a Vicenza.

Una realtà protetta da impianti di sicurezza e video sorveglianza all’avanguardia, che si contraddistingue per essere stata concepita a misura d’uomo, grazie ai molteplici servizi presenti, utili alla quotidianità. Fulcro di Borgo Berga è piazza Pontelandolfo, area verde e pedonale funzionale ai residenti, completa di negozi e attività direzionali, strutture ideali per il vivere d’oggi.

Gli appartamenti si contraddistinguono per interni di alta qualità, rifiniture pregiate, scorci di Vicenza che appagano la vista. La cura scrupolosa dei dettagli rappresenta il valore aggiunto di vivere a Borgo Berga. Le unità si collocano in classe energetica A. Degni di nota i pavimenti in rovere o grès porcellanato; i rivestimenti dei bagni in tessere di mosaico di vetro; i serramenti in legno con ampie vetrate; l’impianto termico con teleriscaldamento a pavimento; il raffrescamento con diffusori di marca.

Oltre agli appartamenti, sono inoltre disponibili soluzioni differenziate di uffici e showroom, al servizio dei quali è presente un ampio parcheggio pubblico. Le facciate degli edifici sono realizzate mediante una composizione geometrica di pannellature opache o trasparenti, di pieni e di vuoti e tutti si affacciano sulla nuova piazza pedonale verde e sulle rive dei fiumi.

Visita il sito www.borgoberga.it