Vicenza, Vinova: «feste culturali in tutti i quartieri»

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Gianpaolo Zampieri, candidato alle elezioni comunali di Vicenza nella lista Vinova

Ogni anno, alla fine dell’estate, la città si spegne, la vita sociale si concentra nei locali del centro e i quartieri tornano ad essere dei grandi dormitori. Tale fatto non impatta solamente il portafoglio dei commercianti, ma anche con le possibilità di socialità offerte ai cittadini. Credo sia necessario dare una “sveglia” alla città, far vivere i quartieri tutto l’anno, far riscoprire ai cittadini il sentirsi comunità, rendendo Vicenza un luogo in cui la condivisione degli spazi prosegue anche nei mesi da ottobre a marzo. Credo che per rendere la nostra città un posto straordinario in cui vivere, dobbiamo essere ambiziosi.

La mia proposta è quella di coinvolgere la cittadinanza, i commercianti e i ristoratori di ogni zona, ed organizzare nei mesi invernali una festa itinerante che si sposta di quartiere in quartiere tutti i weekend.

Credo che questo progetto dovrebbe partire dalla riscoperta delle feste tradizionali che storicamente avevano luogo in ciascuno dei quartieri, o che sono parte della tradizione vicentina, e che potrebbe prendere a modello le grandi ferias spagnole (studiate in accademia per la loro capacità di contribuire al senso di inclusività delle comunità e per la loro capacità di sviluppo del capitale sociale nelle aree interessate).

Gianpaolo Zampieri

candidato al Consiglio Comunale per Vinova

