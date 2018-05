«Acciaierie Venete chiede cassa integrazione, dopo il danno la beffa»

Condividi

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali commenta la richiesta di cassa integrazione di Acciaierie Venete dopo il grave incidente del 13 maggio scorso. «Siamo alla follia. Si è stacca un carrello con 90 tonnellate di acciaio incandescente che investe 4 operai. Tutti feriti, due in condizioni gravi. Interviene la Procura di Padova con le indagini e mette sotto sequestro l’area in cui è accaduto l’incidente. Ieri la proprietà dell’azienda comunica ai sindacati che vuole la cassa integrazione per 350 operai su 500. Dopo il danno, la beffa – prosegue l’esponente di LeU – Si scaricano i costi della mancanza di sicurezza sugli operai. Insomma – conclude – nel 3º Millennio i lavoratori o rischiano la vita o rischiano il salario…».