Acciaierie Venete chiede cassa integrazione per 350 operai

(08: 24) Con i forni spenti in seguito all’incidente che ha portato al grave ferimento di 4 operai bruciati dall’acciaio fuso, Acciaierie Venete di Padova chiede la cassa integrazione per 350 dipendenti. Sulla decisione è ora iniziata una dura trattativa sindacale che vede opposta la Fiom-Cgil e l’azienda. Con la produzione bloccata dal sequestro, la ditta non vede infatti alcuna soluzione se non puntare agli ammortizzatori sociali per quasi tutti i lavoratori esclusi gli amministrativi e i commerciali. Se le scorte di semilavorati dovessero esaurirsi, Acciaierie Venete non esclude di estendere la Cig anche ai lavoratori del laminatoio di via Pellico.

la Fiom dal canto suo ribadisce che i lavoratori non saranno disposti a tornare in azienda fino a che la sicurezza e l’incolumità non siano garantite e chiede che gli operai abbiano voce nel piano degli investimenti necessario a organizzare il processo produttivo. Intanto domani allo stabilimento padovano di Acciaierie Venete sarà conferito l’incarico a due ingegneri dell’Università per l’accertamento tecnico irripetibile nel capannone dell’incidente. All’operazione potranno partecipare tecnici nominati dalle vittime, dall’azienda e dagli indagati. Il pm aspetterà l’ok definitivo del consulente scelto per far riaccendere l’impianto. (Ansa – 21 maggio 22:12)