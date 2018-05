Aeroporto Venezia, mezzo interno si schianta contro tunnel

Condividi

Momenti di preoccupazione all’aeroporto Marco Polo di Venezia. Uno dei mezzi usati per trasportare le valige si è schiantato contro un tunnel che permette ai passeggeri di salire in aereo. Come scrive il Corriere del Veneto, il velivolo coinvolto stava per partire per Bruxelles. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente del mezzo e un passeggero che in quel momento stava attraversando il tunnel. Enac e Polaria indagano.