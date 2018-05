Alano (Bl), trovata bomba chimica della Grande Guerra

Condividi

Il Comune di Alano, nel Bellunese, giovedì si fermerà per far brillare un ordigno bellico risalente alla Prima Guerra Mondiale. La bomba è stata rinvenuta un mese fa nei dintorni di Fonzaso sulla strada per il Monte Grappa, ma verrà fatta scoppiare nel Basso Feltrino, all’interno di un’area già utilizzata in passato dagli artificieri.

Il sindaco di Fonzaso Giorgio Slongo, intervistato da Eleonora Scarton sul Gazzettino, ha spiegato che si tratta di «un ordigno a caricamento speciale», ovvero che ha al suo interno sostanze chimiche, oppure gas urticanti o altre sostanze di origine sconosciuta.

(Foto di repertorio, Edico-Lando.it)