Brescia, bimbo di un mese abbandonato in strada

Ha circa un mese il neonato abbandonato all’interno di un passeggiato in centro a Brescia. Come scrive Repubblica, a notarlo nella tarda serata di ieri, è stato un residente dal balcone di casa. Ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine che si sono precipitati sul posto. Il bimbo, di carnagione chiara, è stato portato in ospedale e sta bene. Si cercano di genitori.