Sfregiato da bulli, mamma pubblica foto choc

Condividi

Emanuele è un liceale 16enne come tanti. E come faceva spesso, quel maledetto pomeriggio stava camminando verso casa nella sua Scampia. All’improvviso però alcuni ragazzi lo raggiungono in sella ad un motorino e lo circondano. Sembra volessero rapinarlo ma, siccome Emanuele non aveva soldi con sè, hanno deciso di fargliela pagare a colpi di spranga. Uno zigomo rotto, un trauma maxillo facciale e quattro punti di sutura sarà l’epilogo di una storia che poteva andare molto peggio.

La madre di Emanuele ha deciso di non stare zitta e di denunciare il fatto, pubblicando sul suo profilo Facebook le foto choc del figlio insanguinato. «Emanuele ha continuato ad essere aggredito e per evitare il peggio visto che si accanivano non trovandogli soldi e avendo paura di fuoriuscita di armi ha dato loro il cellulare. Non contenti i delinquenti gli hanno rubato lo zaino con i libri e sono scappati lasciandolo a terra sanguinante. Ma quello che mi infastidisce e che ognuno si é sentito in diritto di dire che sono zone pericolose, che non bisogna di pomeriggio camminare da soli e chiedere perchè non avesse aspettato il pullman come a dire “te la sei cercata”. Ma in che cazzo di mondo viviamo. Non mi fa paura dire che abbiamo sporto regolare denuncia ai carabinieri perchè Emanuele e noi con lui non vuole che questo accada più a nessun altro ragazzo. Chi vuole può condividere. Meglio far conoscere queste oscenità».