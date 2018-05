Conegliano, bimbi in gita tra le vigne: «irresponsabili, ci sono i pesticidi»

Condividi

Domenica si è svolta la terza edizione di “Marconi in marcia”, festa di fine anno della scuola primaria Marconi di Conegliano (Treviso) con passeggiata all’aria aperta, organizzata dal Comitato genitori con il sostegno del Comune, polizia locale e gruppo alpini di Collalbrigo. Un’iniziativa che però ha provocato l’indignazione del Comitato Colli puri Collalbrigo, che si batte per abolire l’uso di fitofarmaci sul Prosecco. «Genitori irresponsabili», si legge sulla pagina Facebook del comitato. «ma come si fa, in questa stagione di continue irrorazioni chimiche, organizzare una “marcia dei bambini” in mezzo ai vigneti?». Quando sono passati i bambini «stavano trattando un vigneto coi pesticidi chimici di sintesi», scrive il portavoce Fabio Padovan.

«Allora, gli operatori agricoli, per legge, non possono entrare per 48 ore in un vigneto trattato coi pesticidi, perché potrebbe essere molto rischioso per la salute. Invece dei bambini, ignari e che non hanno colpe, vengono tranquillamente fatti transitare sulle strade attaccate ai vigneti mentre i veleni pericolosissimi e cancerogeni sono spruzzati in aria, Non solo, il giorno prima avevano irrorato ovunque. Quindi 20 ore dopo, sarebbe ancora situazione di rischio, stante il divieto di cui sopra». Per Padovan, «se non irresponsabili, quei genitori sono stati almeno superficiali. Secondo me non avevano il diritto di far correre rischi così grandi e concreti ai loro bambini. Certamente ha pesato l’atteggiamento colpevole delle autorità comunali di Conegliano, che non hanno mai voluto, nonostante le nostre richieste, esporre i cartelli di pericolo e di divieto di transito nella stagione dei trattamenti chimici, così come invece ha fatto l’amministrazione di Vidor».

(Ph. Comitato genitori Scuola primaria “G. Marconi” Conegliano / Facebook)