Contratto Lega-M5S, Telese: «Moretti, lo hai letto o eri in India?»

Scontro in diretta tv tra Alessandra Moretti e il giornalista Luca Telese l’altra sera durante il programma Non è L’Arena condotto da Massimo Giletti. La consigliera regionale del Partito Democratico ha criticato l’intervento precedente dell’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista: «non si confronta mai con nessuno» e sul reddito di cittadinanza: «lo fanno o non lo fanno? Perché costa 60 miliardi». Al che Telese ribatte: «il governo Renzi quanto ha speso in deficit? Più o meno, vagamente, ne ha idea?». Esplode la polemica. «Lei fa sorridere – risponde Moretti -, perché noi siamo rimasti all’interno dei vincoli europei. Lei non è un professore e io non faccio gli esami con lei».

Il giornalista attacca: «lei non sa quanto avete speso in deficit. Dimostra come avete governato e perché vi hanno mandato a casa». Il botta e risposta continua: «Di Battista ha risposto come faranno il reddito di cittadinanza? Io sono una veneta e vi assicuro che, se parlo di reddito di cittadinanza ai veneti, che pagano le tasse e si spaccano la schiena tutti i giorni, un po’ gli girano le scatole. È evidente che si tratta di favole e che non ci sono le coperture». «Lei ha letto il programma? Perché c’è scritto da quando lo vogliono fare? Lo ha letto oppure era in India a un matrimonio?». La Moretti accusa il colpo e ribatte: «lei è così acido che non fa ridere. Lei ha qualche problema».

(Ph. Non è l’Arena / La7)