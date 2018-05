«Governo M5S-Lega, a Verona non è così»

Condividi

Il contratto di Governo tra M5S e Lega resta a livello nazionale. A livello locale continueremo a fare ciò per cui siamo stati votati dai Veronesi ovvero l’opposizione. Questo perché la coerenza ci ha sempre contraddistinto in ogni nostra scelta. Mi spiace per il consigliere Bertucco che teorizza nuovi equilibri ma questo è attualmente lo stato delle cose.

Voglio inoltre ribadire un semplice concetto. Il contratto di Governo è politico, frutto del dialogo politico tra le due forze che hanno raccolto il maggior consenso degli elettori. A Verona non è così. Gli appoggi esterni per convenienza li lasciamo ad altri, che per altro non stanno brillando in quanto a gestione.

Continueremo a proporre azioni concrete come l’utilizzo del parcheggio di San Zeno per proprietari, residenti e lavoratori dell’ospedale di Borgo Trento. Contrasteremo invece ciò che riteniamo vada contro agli interessi dei cittadini.

Alessandro Gennari

Consigliere Movimento 5 Stelle