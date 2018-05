Jesolo, campagna contro tuffi pericolosi dai pontili

Condividi

Jesolo dice basta ai pericolosi tuffi dai pontili che la scorsa estate hanno causato incidenti, anche gravissimi, col ferimento di alcuni bagnanti. Come scrive Giovanni Cagnassi su La Nuova Venezia a pagina 34, il consorzio di imprese turistiche JesoloVenice, di cui fanno parte tutte le realtà che gestiscono la spiaggia, ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta ai turisti e non per evitare che si ripetano incidenti.

A tal fine vari messaggi tradotti anche in diverse lingue straniere, saranno diffusi lungo tutto l’arenile attraverso gli altoparlanti. Analoghi messaggi saranno pubblicati su Jesolo Daily News, il quotidiano che arriva ai turisti degli alberghi che hanno aderito al servizio, Radio Jesolo Web, il profilo Facebook Jesolo.it e il portale del Comune Jesolo.it.

(ph: Facebook – Daniele Bison – lista civica Jesolo)