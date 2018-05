La vicentina Georgette: «ho la sclerosi multipla ma non mollo»

Condividi

La vicentina Georgette Polizzi, ex protagonista del reality su Canale 5 Temptation Island, racconta su Instagram la sua malattia, quella che da qualche tempo la costringe su una sedia a rotelle. «Sono entrata in ospedale camminando e dopo qualche ora ero completamente paralizzata. Tutto è nato all’improvviso – scrive – e questa è la cosa che mi ha traumatizzato. Ho perso la sensibilità del busto, poi le mani, le gambe. La prima notte è stata dura, ho provato a muovere braccia e mani ma non riuscivo e mi sentivo prigioniera del mio corpo. I giorni passavano e pensavo al peggio».

«Dopo circa un mese è arrivata la diagnosi che parla di una malattia che mi accompagnerà per tutta la vita. I medici mi hanno detto che ho avuto dei miglioramenti assurdi, rari. Sono certa che tornerò a camminare. Non abbattetevi perché la testa fa tutto, perché nelle malattie autoimmuni ciò che conta è veramente l’umore. Se vi abbattete è lì che poltrite. Il nome di questa malattia è la sclerosi multipla. Non ho paura di lei perché so che la posso vincere. Mi sento di dire di non mollare, di tenere alto l’umore, ci si sente stanchi perché è una malattia bastarda però se voi siete più bastardi di lei, avete vinto. Innamoratevi della vita gente e vivrete in maniera strepitosa. Obbiettivo numero uno: LANCIARE LA MIA CARROZZA».