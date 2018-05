Lessinia, turisti “salvano” cerbiatto: «ora la madre non lo vorrà più»

Condividi

Quando si dice «pèso el tacon del buso». Due turisti tanto altruisti quanto sprovveduti potrebbero aver condannato a morte il cucciolo di cerbiatto in foto. La coppia, in visita al Rifugio Bocca di Selva, a Bosco Chiesanuova (Verona) sui monti Lessini, ha trovato il piccolo animale da solo, accanto al fratellino morto. Pensando di salvarlo, lo hanno prelevato e portato al rifugio, ma hanno commesso un errore irreparabile. «Non ci stancheremo mai di raccomandare di non toccare i piccoli di nessuna specie selvatica!», spiegano i gestori del rifugio su Facebook.

Infatti, una volta entrato in contatto con l’uomo, «anche se venisse riportato nel luogo dove è stato prelevato, la madre non lo riconoscerebbe più e verrebbe abbandonato ad un misero destino». Di qui l’accorato appello: «lasciate i piccoli dove sono, non portateli via». Fortunatamente, dopo il fatto «i due turisti si sono prodigati e hanno contattato la forestale», raccontano dal rifugio, augurandosi «un lieto fine anche se in cattività, per questo splendido cerbiattino appena nato».