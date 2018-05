Milano, chiamano la figlia Blu: giudice impone di cambiarlo

Condividi

La bambina protagonista indiretta di questa storia è nata un anno e mezzo fa. I genitori, pazzi di gioia, hanno deciso di chiamarla Blu. Un nome un po’ insolito forse, ma diciamoci la verità, se ne sentono di peggiori. La coppia pero, è stata chiamata dalla procura di Milano per rettificare l’atto di nascita: sostanzialmente impongono ai genitori di cambiare nome alla piccola. La magistratura si rifà all’articolo 35 in base al quale «il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso».

«Se giovedì non ci presenteremo con un’alternativa sarà il giudice a decidere per noi il nome di nostra figlia -, spiega il papà della bambina -. Quando ci siamo presentati all’anagrafe per la registrazione ci avevano avvisato che poteva esserci il rischio di venir richiamati, ma ogni anno, secondo i dati Istat, ci sono circa sette Blu, in prevalenza bimbe. Non ci aspettavamo di dover cambiare nome un anno e mezzo dopo, quando ormai anche nostra figlia sa di chiamarsi Blu ed è scritto ovunque». I genitori non si arrendono e, giovedì, cercheranno di convincere i giudici che quel nome all’Estero è già stato sdoganato.

