New York University: «Conte? Non ha studiato qui»

Ci sono alcune cose che non tornano nel curriculum di Giuseppe Conte, avvocato civilista e insegnante di diritto di 54 anni, designato da Movimento 5 Stelle e Lega come futuro premier. Interrogata dal quotidiano online Il Post, la portavoce della New York University, Michelle Tsai, ha infatti smentito che Conte abbia mai studiato o insegnato presso il college americano come invece sembrerebbe trasparire dal curriculum del professore pubblicato sul sito dell’Associazione civilisti italiani e sul sito della Camera dei deputati.

Nel curriculum depositato da Conte nel 2013 quando fu scelto dal Parlamento come membro del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa, si legge che «dall’anno 2008 all’anno 2012 ha soggiornato, ogni estate e per periodi non inferiori a un mese, presso la New York University, per perfezionare e aggiornare i suoi studi». Tuttavia la portavoce dell’università statunitense ha smentito queste affermazioni dichiarando al Post che tuttavia è possibile che il premier italiano in pectore abbia frequentato al massimo dei corsi da uno o due giorni organizzati dall’università e per i quali non vengono conservati documenti.

