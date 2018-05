Nuova Guinea, prof veronese arrestato: è giallo

Condividi

Albert Ernst Giovanni Schram, ex vice rettore della Unitech (University of Techonology), nazionalità olandese e madre veronese di Negrar, è stato arrestato in Papua Nuova Guinea. Come scrive Paolo Mozzo su l’Arena a pagina 16, il docente è accusato di avere prodotto un falso dottorato di ricerca con tesi all’Università Europea di Firenze, all’atto dell’assunzione. Tuttavia la dissertazione accademica dal titolo “The Impact of Railways: Growth and development in the Northern Italian economy 1856-1884” risulta reperibile e consultabile sul sito dell’ateneo toscano.

Il docente, a cui è stato sequestrato il passaporto con divieto di lasciare il Paese, si trova ora bloccato in casa con la moglie in attesa di un giudizio delle autorità papuane. I contorni della vicenda non sono tuttavia ancora chiari e c’è chi tra i conoscenti e i famigliari ora sospetta che il professor Schram abbia pestato i piedi a qualcuno di importante e per questo ne stia pagando le conseguenze.