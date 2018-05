«Padova, Ikea discrimina nostro figlio autistico»

Condividi

È polemica all’Ikea di Padova. Come scrive Alessandro Bozzi Valenti su La Tribuna a pagina 18, una coppia di genitori trevigiani ha accusato la ditta di aver escluso il proprio figlio autistico dall’area giochi per bimbi “Smaland” allestita al primo piano. L’episodio è avvenuto domenica. La coppia, dopo un giro di shopping, firma regolarmente le carte di autorizzazione per fare entrare i propri due figli di di 8 e 5 anni nell’area giochi. Le norme prevedono l’obbligo per i minori di indossare i calzini antiscivolo ma i genitori fanno notare alla commessa che il loro bimbo autistico ha la mania di toglierseli.

Secondo la coppia la dipendentesi sarebbe dimostrata irremovibile anche di fronte al tentativo dei genitori di spiegare al figlio le regole e nemmeno le carte che attestavano la sindrome del bambino le avrebbero fatto cambiare idea. Di fronte all’accesso negato i bimbi sono scoppiati a piangere di fronte alle altre famiglie in coda che hanno manifestato alla coppia la loro solidarietà. «Nostro figlio all’Ikea è stato vittima di discriminazione: andremo a fondo della questione – spiegano i genitori che minacciano ora le vie legali – A Ikea abbiamo chiesto l’identificazione della persona che era addetta all’area giochi, ma la cosa ci è stata negata per la legge sulla privacy». «Tutte le aree Ikea dedicate ai bambini, compreso lo Smaland – si difende in una nota l’azienda svedese -sono soggette a norme per garantire sicurezza dei più piccoli (…) Ikea è un’azienda da sempre contraria alle discriminazioni, ma anzi aperta a tutte le famiglie».