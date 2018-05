Pasta Zara, garanzia in mano a Bank of China

Condividi

La Cina potrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel salvataggio di Pasta Zara, azienda in crisi con sede a Riese Pio X che ha fatto richiesta di concordato al tribunale di Treviso. Come scrive Giorgio Barbieri su La Tribuna, la quota di controllo del gruppo, di proprietà della holding della famiglia Bragagnolo (Ffauf), risulta infatti in pegno alla Bank of China, istituto di proprietà statale, la quale avrebbe anche altre garanzie patrimoniali su magazzini e marchio dell’azienda trevigiana.

Ffauf, holding che controlla il 75% di Pasta Zara, avrebbe legato da tempo rapporti finanziari con l’istituto cinese. Nella holding c’è un debito di circa 50 milioni di euro e 0 ricavi ma una partecipazione in Pasta Zara iscritta per 63 milioni. È qui che la Bank of China ha una consistente posizione creditoria garantita dal 74% di Pasta Zara e dai magazzini. Se Bank of China andasse a escutere le garanzie, potrebbe impossessarsi del gruppo e avere la regia del concordato.

(ph: the-blockchain.com)