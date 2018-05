Post fascisti, Rucco: «non ho messo io il “mi piace”»

Condividi

Francesco Rucco, replica alla denuncia di Coalizione Civica di Vicenza che ieri ha diffuso alcune immagini di post con i “mi piace” messi dal candidato sindaco del centrodestra sotto contenuti di estrema destra pubblicati su vari profili Facebook. «Quel “mi piace” non lo riconosco», spiega Rucco a Roberta Labruna sul Giornale di Vicenza a pagina 15, in riferimento ad un “like” che accompagna un “Sieg heil” hitleriano. Il candidato sindaco nega la paternità di quelle azioni sui social ricondotte a lui e annuncia denunce: «finalmente il dossier ha una firma – commenta Rucco – e se ne comprendono i motivi. Peccato essere costretti a rovistare su Facebook: i prossimi 19 giorni mi piacerebbe poter parlare delle idee per la città».

«Sono stato iscritto al Fronte della Gioventù, questo termine si usava – ammette in questo caso Rucco -. Ma chi mi attribuisce slogan filonazisti dovrà risponderne. E torno a condannare tutti quelli che invece li hanno pubblicati».