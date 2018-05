Svizzera, più offerte di lavoro che disoccupati

Condividi

Più offerte di lavoro che disoccupati. Succede in Svizzera secondo a X28 AG, società specializzata nell’analisi di mercato del lavoro elvetico. L’anno scorso il tasso di disoccupazione era pari al 2,7% della popolazione attiva tanto da arrivare ad una situazione paradossale: ci sono 178 mila impieghi disponibili mentre i disoccupati sono 137 mila. Facendo due conti, i posti da coprire sono 41 mila.

«Siamo in una fase in cui tutto sta andando a meraviglia e c’è grande fiducia nel futuro dell’economia e delle nostre imprese», commentano al quotidiano Tages Anzeiger di Zurigo, Cornel Müller, presidente del CDA di X28 AG e Jan-Egbert Sturm, direttore del KOF, il centro di ricerche congiunturali del Politecnico di Zurigo. Un altro dato che emerge dallo studio è che, tra le professioni più ricercate, non figurano quelle che presuppongono una formazione accademica ma, piuttosto, quelle che prevedono, unicamente, un apprendistato. Ovvero idraulici, carpentieri e operai metallurgici.

Fonte: Repubblica