Veneto Banca, respinto ricorso Consoli: sì a sequestri di villa e conti

Il tribunale del Riesame di Treviso ha respinto il ricorso presentato dall’ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, contro il sequestro della villa di Vicenza a Campo Marzo e il blocco dei conti correnti. Come scrive Giorgio Barbieri su La Tribuna a pagina 21, la richiesta di dissequestro era stata avanzata dall’avvocato di Consoli, Ermenegildo Costabile, a cui si era però opposto il pubblico ministero Massimo De Bortoli.

Proprio De Bortoli è ora alle prese con l’organizzazione dell’udienza preliminare del processo sul dissesto dell’ex popolare di Montebelluna. I tempi sono stretti: il processo era infatti inizialmente radicato a Roma prima che pochi mesi fa venisse dichiarata la competenza di Treviso sul procedimento a carico degli ex vertici di Veneto Banca per aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Una delegazione di magistrati si era recata sabato scorso al Vicenza per studiare il metodo applicato dal tribunale berico nell’ambito del processo parallelo contro gli ex vertici della BpVi.