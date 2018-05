Venezia, debutta “l’architettura interiore” di Nancy Genn

Condividi

È stata presentata oggi a palazzo Ferro Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale del Veneto, la mostra dell’artista internazionale Nancy Genn “Architecture from within – L’architettura interiore“, che sarà ospitata sino al 7 agosto. «Nancy Genn ha offerto un importante contributo all’arte americana del secondo dopoguerra», ha dichiarato la curatrice della mostra, Francesca Valente, già direttrice di diversi Istituti italiani di cultura, tra cui quelli di Los Angeles e San Francisco, dove conobbe Genn agli inizi degli anni ’80. «La mostra espone circa 70 opere e racconta oltre 60 anni di carriera di Nancy Genn. L’artista californiana incarna la corrente astratta e ha sviluppato un rapporto molto intimo con il paesaggio e la natura, traendo ispirazione in particolare dall’acqua e dalla nebbia, trovando quindi a Venezia un posto ideale per raccontare il suo lungo e felice percorso artistico. Nancy Genn coniuga in una mirabile sintesi il modernismo europeo con il senso orientale per l’estetica, le tradizioni orientali con quelle occidentali, dando vita a sperimentazioni incrociate di grande effetto e suggestione. È un’artista poliedrica, spaziando con disinvoltura dalla pittura alla scultura e alla grafica, ma trovando nella carta il materiale prediletto per esprimere il proprio talento e senso artistico».

«Le sue opere – prosegue Valente – sono calate in un universo astratto, offrono a chi le guarda un suggestivo senso di sospensione; Nancy Genn dipinge paesaggi interiori, propri dell’anima, trovando un’armonia, un punto di equilibrio perfetto frutto della conciliazione tra elementi opposti, sintetizzati in un unicum che mette assieme mondo esteriore e interiore. Nancy Genn tratteggia una spiritualità in continuo movimento, le sue opere sono tridimensionali e presentano una forte valenza architettonica, la sua arte aiuta lo spettatore a riflettere su quelli che sono i valori più autentici e dona una nuova energia fisica e spirituale. Le opere dell’artista californiana per essere apprezzate compiutamente devono essere metabolizzate con calma dallo spettatore, il quale non deve avere fretta ma soffermarsi e cercare di cogliere i significati più profondi. La mostra è articolata su due piani: da una parte, vengono raccontati gli esordi di Nancy Genn e viene espressa la magia delle sue opere tridimensionali su carta; dall’altra, trovano spazio le sue creazioni più recenti, dal 2005 a oggi, con la forte suggestione dei paesaggi astratti e i ricordi di terre esotiche, quali la Turchia e la Patagonia». L’artista Nancy Genn ha dichiarato: «con questa mostra ho realizzato uno dei sogni della mia vita. Su queste pareti ho lasciato il mio messaggio».

(Ph. Arv)