Vicenza, Coalizione Civica: «like di Rucco a post fascisti»

«Lo scandalo che sta travolgendo le liste di centrodestra e che è diventato un caso nazionale conosce oggi (ieri, ndr) un nuovo e penoso capitolo: scopriamo che lo stesso Francesco Rucco, candidato sindaco del centrodestra vicentino, ha espresso in più occasioni il suo gradimento a contenuti social di stampo inequivocabilmente neofascista, filonazista e intolleranti in genere. Sieg Heil, croce celtica, foto del Duce, saluti ai “camerati”: è un campionario che lascia letteralmente senza parole. O almeno senza parole che non siano di disgusto». La denuncia arriva da Coalizione Civica, una delle liste che sostengono la corsa a sindaco di Otello Dalla Rosa.

Alcuni giorni fa il Giornale di Vicenza ha rivelato i contenuti estremisti condivisi su Facebook da almeno dodici candidati di tre delle liste che sostengono alle prossime elezioni comunali della città il candidato di centrodestra Francesco Rucco, tra cui la stessa lista “Rucco Sindaco”, dando il via a un caso che in breve è diventato nazionale, finendo sulle maggiori testate italiane (Il Corriere, La Repubblica, Il Post). Coalizione Civica ier è intervenuta documentando nuovi episodi: in cui, questa volta, è direttamente coinvolto il candidato Sindaco Rucco.

Sono diversi i casi documentati. «Dopo ciò che ha pubblicato il Giornale di Vicenza – spiegano i rappresentanti di Coalizione Civica – abbiamo visto le dichiarazioni di Forza Nuova sui profili social “ripuliti”. Quindi ci siamo imbattuti nelle numerose segnalazioni di un elettore che si autodefinisce moderato di centrodestra, Andrea Lucangeli, che ha fatto notare la presenza di Piero Puschiavo tra i promotori del progetto “civico” di Rucco segnalati sul suo sito, in una pagina che è stata poi rimossa. Puschiavo non è una figura qualsiasi: è lo storico promotore di Veneto Fronte Skineads e attuale presidente dell’organizzazione politica di estrema destra “Progetto nazionale”, che peraltro vede almeno un proprio storico appartenente, l’ex presidente vicentino Nicolò Naclerio, candidato in una lista pro Rucco. Abbiamo iniziato a fare autonomamente delle verifiche. Il risultato è stato imbarazzante: ma forse è meglio dire agghiacciante».

«Nella sua attività su Facebook, che sottolineiamo pubblica e sotto gli occhi di tutti, Rucco non si è fatto mancare nulla -continua il comunicato -. Sulla propria bacheca sbeffeggia l’iniziativa della Cgil per il 25 aprile, attirando il commento di Mauro Venzo, pure lui candidato nella lista Rucco Sindaco, che richiama la necessità di usare “l’olio di ricino”. E Rucco che fa? Lascia correre, non replica né stigmatizza. Quando Turi Sambo (candidato di Vicenza ai vicentini) lancia nei suoi post il classico grido di battaglia fascista “Boia chi molla” Rucco non fa mancare il suo like e lo stesso accade, in modo inqualificabile, quando il motto è il famigerato “triplo sieg hail”, saluto nazista da sempre usato dagli estremisti di tutto il mondo».

«Francesco Rucco – concludono gli esponenti di Coalizione civica – non si è limitato a guardare, perché il tic del frasario fascista gli è scattato più volte negli auguri a figure come Stefano Boschiero (leader e candidato di Vicenza ai Vicentini) e Domenico Obrietan, a cui Rucco scriveva puntuale un “Auguri Camerata!” in bacheca. Quello che emerge è una legittimazione di un linguaggio politicamente eloquente, e quindi un riconoscimento assolutamente esplicito di un’identità estremista, anche quando sono altri a farla notare. Fino al clamoroso esempio, fino a queste ore presente sulla bacheca di Rucco, di un bel like alla foto del Duce che saluta romanamente: si parla di degrado e un amico applaude a un post di Rucco con un’emblematica foto del Duce accompagnata dalla didascalia “Checco uno di noi”, raccogliendo immediatamente il like di ringraziamento da parte del futuro candidato sindaco».