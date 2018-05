WhatsApp, arrivano le videochat di gruppo

Condividi

WhatsApp si aggiorna con una delle funzionalità più attese: le videochiamate di gruppo. La novità verrà introdotta entro fine mese su tutti i dispositivi mobili che hanno installato l’ultima versione dell’app. L’applicazione di proprietà di Facebook si pone così in competizione diretta con analoghi servizi concorrenti, come Hangouts (Google) e Skype (Microsoft).

Le videochiamate di gruppo sono solo l’ultima innovazione introdotta dall’app di messaggistica per le conversazioni collettive. «Le chat di gruppo sono una parte importante dell’esperienza WhatsApp», scrive in una nota la compagnia per annunciare il rilascio dell’update.

Fonte: hwupgrade.it

(Ph. Alex Ruhl / Shutterstock)