A31, tra le vittime morte carbonizzate una 17enne e il padre

11:22 – Sono quattro i morti dei due terribili incidenti avvenuti ieri nella A31 Valdastico Sud. Nel primo incidente è deceduto Mourad Bettane, cittadino 33enne di origine marocchina sbalzato fuori dall’auto mentre le tre vittime morte carbonizzate nel secondo sinistro sono Luciano e Arianna Rossetto, padre e figlia di 51 e 17 anni, di Noventa Vicentina e Florio Pozza, 60 anni, musicista di Vicenza.

La Polstrada sta ancora indagando per ricostruire la dinamica esatta ma sembra accertato che il secondo scontro sia avvenuto in seguito alla coda di veicoli formatasi dopo il primo tamponamento. Sulla colonna è piombato un tir che ha tamponato violentemente le auto ferme. A seguito dell’impatto si è innescata un’esplosione che ha coinvolto tre macchine: il guidatore della prima vettura è riuscito a scendere e a mettersi in salvo, riportando solo scottature lievi, mentre i due occupanti di una Volkswagen Golf, padre e figlia, e il conducente dell’altra, un monovolume Renault, sono rimasti imprigionati, nelle fiamme. (Fonte: Ansa – 22/05 21:00)

Ph: Facebook Arianna Rossetto