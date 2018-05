Bancarotta ed evasione, 4 anni di carcere a Ghiotto

Condividi

La Cassazione si è espressa ieri sul caso di Andrea Ghiotto, faccendiere della Valchiampo, infliggendogli una pena di 4 anni e 3 mesi di carcere per bancarotta ed evasione fiscale. Come scrive Diego Neri sul Giornale di Vicenza a pagina 26, per i reati tributari connessi alla gestione dell’Arzignano Grifo calcio a 5 e della srl che si occupava della pubblicità, Ghiotto era stato a 6 anni e mezzo nell’ottobre 2014 dal tribunale di Vicenza, ridotti poi di due mesi dalla corte di Appello di Venezia. Nel condannare Ghiotto, la Cassazione ha confermato lo sconto di pena rilevando come vari illeciti siano andati in prescrizione.

Tramite i suoi legali, Ghiotto ha annunciato che chiederà una revisione. La Cassazione ha inoltre inviato risarcimento alle parti civili rimandato gli atti a un’altra sezione della corte di Appello che dovrà valutare l’entità della confisca al faccendiere ed eventualmente stabilire i risarcimenti alle parti civili. In primo e secondo grado Ghiotto era stato infatti condannato a pagare una provvisionale di 1 milione di euro di danni d’immagine all’Agenzia delle entrate e altrettanto alla curatrice fallimentare di Arzignano Grifo srl Ilaria Zaltron, che aveva chiesto 17 milioni di euro, ovvero il debito tributario accumulato da Ghiotto.