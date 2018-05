Campi profughi, Cisl: «difensore diritti, coop lo licenzia»

Condividi

Cisl funzione pubblica denuncia il licenziamento di Aliou Kamara, italo-senegalese di 49 anni, da parte della coop Edeco che si occupa della gestione dei campi profughi di Bagnoli e Conetta. Come scrive Nicola Stievano sul Mattino a pagina 32, Kamara dipendente della coop e delegato Cisl, era da anni in prima fila nel settore dell’accoglienza. «Aveva denunciato per primo le tante anomalie dei centri di accoglienza migranti – spiega Franco Maisto (Cisl-Fp) -. Ha dato voce, attraverso alcune interviste “scomode”, a decine di lavoratori in regola che non sopportavano più lo sfruttamento: per questi motivi prima è stato trasferito e poi licenziato (…) Stiamo parlando di una persona esperta che ben conosce il sistema dell’accoglienza dei migranti in Veneto». La Cisl ha annunciato che ricorrerà alle vie legali contro il licenziamento del suo delegato.