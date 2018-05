Cile, cardinale Ezzati: «chiedo perdono e misericordia per abusi sessuali»

Condividi

19:04 – L’arcivescovo di Santiago e presidente della Conferenza episcopale cilena, Ricardo Ezzati, ha chiesto «perdono e misericordia» per gli abusi sessuali che hanno scosso la Chiesa del paese sudamericano. Nella sua omelia durante la messa di chiusura del sinodo dei vescovi cileni, ha detto: «mi duole immensamente il dolore dei fratelli, specialmente di quelli che hanno sofferto gravi violazioni dei loro diritti. Capisco con il cuore aperto, la rabbia di tante persone che vedono nei pastori, nel vescovo, il capro espiatorio per tutta la nostra debolezza, la nostra fragilità».

Il sinodo episcopale cileno è stato segnato dalle dimissioni presentate in blocco dai vescovi del paese a Papa Francesco, in una mossa senza precedenti, a causa delle rivelazioni sugli abusi sessuali, e la loro copertura, nella Chiesa locale. Inoltre le parole di Ezzati non hanno convito un gruppo di deputati del Fronte Ampio (opposizione di sinistra), che hanno annunciato voler toglierli la nazionalità, giacché il cardinale è naturalizzato cileno, essendo nato a Campiglio dei Berici, in provincia di Vicenza. (Fonte: Ansa – 18:04)