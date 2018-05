Muore scrittore Philip Roth, criticò ferocemente l’identità americana

Condividi

All’età di 85 anni si è spento la scorsa notte lo scrittore Philip Roth, gigante della letteratura contemporanea americana e mondiale. A confermarlo il suo agente letterario nonchè biografo, Andrew Wylie e la sorella Judith Thurman, che hanno dichiarato al New Yorker e al New York Times che Roth è morto per insufficienza cardiaca all’ospedale di Manhattan ma circondato dagli amici di una vita. L’autore, discendente di una famiglia di ebrei emigrata dall’Europa, è noto principalmente per “Pastorale Americana”, opera che gli valse il Premio Pulitzer nel 1997, e per “Lamento di Portnoy” che fece scandalo negli Usa.

Nei suoi oltre 30 libri Roth amava trattare con ironia graffiante i temi del sesso, della religione e della morale mettendo spesso in discussione l’identità americana del secondo Novecento. Con il suo realismo e il suo stile diretto rifiutava i falsi sentimenti e le prospettive di una redenzione in paradiso.

Fonte: La Repubblica

(ph: thenational.ae)