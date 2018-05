Figlio 30enne fannullone, genitori esasperati lo portano in tribunale

Condividi

Lui, di andare via di casa non ne voleva proprio sapere. Nonostante avesse 30 anni e nonostante i genitori abbiano cercato in tutti i modi di convincerlo e di aiutarlo, dandogli anche soldi che lui si è intascato senza fare le valige. Troppo bello essere servito e riverito. Così mamma e papà hanno deciso di portare in tribunale questo figlio fannullone che non faceva nulla nemmeno per trovarsi un lavoro. E’ accaduto a Camillus, vicino Syracuse, nello Stato di New York.

«Ti voglio fuori da quella casa», è stata la sentenza del giudice. Per tutta risposta il ragazzo ha definito «oltraggioso» il provvedimento annunciando che farà ricorso contro la decisione. «Non vedo perché non possiamo semplicemente aspettare un po’ prima che me ne vada», ha aggiunto sostenendo di avere diritto a restare nella sua cameretta per altri sei mesi. Il giudice, per tutta risposta, ha firmato un mandato di sfratto esecutivo.

Fonte: Repubblica