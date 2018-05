Forti temporali in arrivo? Arpav lancia app che ti avverte in tempo reale

Condividi

Arpav, agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, presenterà domani a Palazzo Balbi “App Temporali“, la nuova applicazione finanziata dalla Regione. Si tratta di un sistema per il monitoraggio e la segnalazione in tempo reale sugli smartphone dell’avvicinarsi di temporali o, in generale, di precipitazioni intense, con un alto livello di dettaglio. Con questa app, quindi, si saprà per tempo l’arrivo di perturbazioni e precipitazioni intense, con la possibilità di correre ai ripari.