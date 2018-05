Forza Nuova, blitz in sedi sindacali: «basta morti sul lavoro»

Condividi

Blitz nella notte di Forza Nuova e dei sindacalisti del Sinlai nelle sedi della Cgil, Cisl e Uil in varie città d’Italia tra le quali Padova e Mestre. Sono stati affissi diversi manifesti che riportavano le frasi “Lavorare per vivere, non per morire”, “Stato e sindacati confederali boia”, “Basta morti sul lavoro” per denunciare le precarie condizioni di sicurezza in cui i lavoratori sono quotidianamente costretti ad operare.

Si condanna aspramente il fatto che nel 2018, malgrado i proclami progressisti, di lavoro si muore molto più che in passato. Obiettivi dell’azione nazionale – come spiegano in un post Facebook – sono stati i sindacati confederali colpevoli di non vigilare sulle condizioni di lavoro di operai e impiegati, sempre più sfruttati e vessati, nonché le associazioni datoriali e le aziende che più di altre si sono negativamente distinte per il macabro record di morti tra i propri dipendenti.

Cgil, Cisl e Uil hanno risposto con una nota: «si tratta di una campagna provocatoria e di un grave attacco nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori, impegnate da sempre nel denunciare la gravità del fenomeno degli incidenti sul lavoro e a chiedere il rispetto in tutti i settori lavorativi delle norme legislative e contrattuali sulla tutela della salute e della sicurezza. Continueremo nella nostra azione sindacale e non ci lasceremo intimidire da questa vera e propria campagna di aggressione verbale nei confronti del ruolo libero e autonomo del sindacato confederale e respingiamo ogni tentativo di mettere in discussione i valori costituzionali di democrazia, libertà e tolleranza. Il ripetersi di simili episodi in varie città italiane evidenzia il pessimo clima che si sta respirando nel nostro paese. E’ importante che tutte le istituzioni, assieme ai sindacati, vigilino sul rispetto delle norme costituzionali di convivenza civile e respingano ogni azione violenta e intimidatoria, riaffermando quotidianamente i valori democratici e di ripudio del fascismo che sono a fondamento della Repubblica».