Istrana (Tv), tecnico del gas cade in canaletta e muore annegato

13:20 – Flavio Isidoro, 55 anni, tecnico del gas, è morto questa mattina ad Istrana, in provincia di Treviso, dopo essere caduto in una canaletta. L’uomo stava cercando di recuperare lo zainetto che era caduto in acqua ma è scivolato e non è più riuscito a riemergere. Inutile l’intervento dell’ambulanza. Per recuperare il corpo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. (Fonte: Ansa – 12:20)