Maltrattamenti in asilo, arrestate due maestre

Due maestre di un asilo in provincia di Parma sono state arrestate con l’accusa di maltrattamenti nei confronti di bimbi dai tre ai cinque anni. Come riporta Tgcom24, i carabinieri hanno trovato le vittime terrorizzate e costrette a subire continue violenze fisiche e psicologiche. Una delle tante, documentate nei video girati dall’arma, è la punizione di un bambino che aveva disobbedito all’ordine di rimanere immobile: «mangia col piatto in mano come un animale», avrebbe ordinato una delle due arrestate.

La Gilda degli Insegnanti prende posizione e chiede «pubblicamente che le autorità inquirenti mostrino i video delle indagini. Solo guardando le immagini potremo renderci conto almeno parzialmente di cosa è realmente successo a Colorno. E’ anche opportuno che il legislatore indichi espressamente quando una ramanzina o una punizione comminata ad un alunno discolo è legale e quando si sconfina nell’illecito penale. Ricordiamo che – conclude il rappresentante Gilda – anche la giurisprudenza in passato ha precisato che il docente è dotato di poteri autoritativi. Oltre che nella magistratura requirente confidiamo nella magistratura giudicante».