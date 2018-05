Mercato dell’auto, tutti pazzi per i crossover: vendite a +13%

Condividi

Il mercato delle auto in Italia nei primi mesi del 2018 registra un vero e proprio boom di vendite per SUV e crossover, cresciute rispettivamente del 25,6% e del 13,1%. I dati parlano chiaro: in tutto il mondo sempre più persone scelgono di acquistare modelli crossover, che combinano le migliori caratteristiche delle auto moderne, e tutte le maggiori case automobilistiche si stanno adeguando alle tendenze di mercato. Fiesta Active è il primo crossover di casa Ford, dal look grintoso e dall’assetto rialzato che unisce guidabilità e sicurezza. L’esperienza di guida è ulteriormente migliorata grazie al Select Mode, con 3 diverse modalità di guida: Normal, EcoSelect e Active, che regole le impostazioni di ESC e Traction Control alle condizioni stradale. Sul fronte delle tecnologie di assistenza alla guida, la Fiesta Active monta una piattaforma hi-tech con 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori a ultrasuoni, in grado di monitorare a 360 gradi l’area intorno al veicolo e fino a 130 metri di profondità.

Il sistema di connettività a comandi vocali SYNC 3 si avvale di un nuovo display touch-screen da 8 pollici con funzione “pinch & swipe” ed è in grado di sincronizzarsi con le app del catalogo AppLink, grazie al supporto per i sistemi Apple CarPlay™ e AndroidAuto™. Inoltre, Ford Fiesta Active è dotata di serie di connettività Bluetooth e di doppia porta USB. Per gli appassionati di musica, tra i sistemi audio ad alta qualità si potrà scegliere il B&O PLAY Sound System, con sintonizzazione dinamica, per un’esperienza di ascolto personalizzata e sempre ottimale. Le motorizzazioni includono il benzina EcoBoost 1.0 di Ford con potenze fino a 140 CV e il diesel TDCi da 1.5 fino a 120 CV. Fino a fine mese, con Idea Ford 36 mesi la nuova Fiesta Active può essere tua a 125 euro al mese. Per scoprire di più e toccare con mano visita il concessionario Mar-Auto.