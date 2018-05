Nomadi a Vicenza, Rucco: «Dalla Rosa non dia lezioni di coerenza»

Condividi

«L’arroganza con cui il candidato sindaco del Partito Democratico Otello Dalla Rosa parla di campi nomadi e di stranieri è imbarazzante – per lui – e ci offre l’occasione per togliere la maschera ad un centrosinistra che dice una cosa e poi, quando governa, fa il contrario». Così in una nota Francesco Rucco, candidato sindaco del centrodestra a Vicenza. «Il mio avversario chiede quale sia la linea della nostra coalizione? Basta fare quello che dichiariamo, non come hanno fatto loro in tutti questi anni», continua Rucco imputando al centrosinistra alcune scelte fatte negli ultimi anni tra cui le «bollette pagate ai nomadi con i soldi dei cittadini», l’Hotel Adele trasformato in «ghetto pericoloso», e la gestione della sicurezza a Campo Marzo diventato «un pericolo per le famiglie».

La «maggioranza – rincara Rucco – sembra affetta da sindrome bipolare perché è law and order di giorno e integralista dell’accoglienza di notte (…) Dalla Rosa risparmi le sue lezioni di coerenza a noi e alla città, per favore, perché il doppiopesismo si vede e se ne ricorderanno i vicentini il prossimo dieci giugno. Le nostre proposte sono chiare e le stiamo illustrando a chi ha capito che il centrosinistra non merita di governare perché la sua occasione l’ha già avuta e sprecata. E Dalla Rosa, che ne fa parte a pieno titolo, ne è corresponsabile visto che non abbiamo notizia di sue prese di distanza dai fallimenti di questi dieci anni».